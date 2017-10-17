Маяки, ретро-автомобілі, море… А що на ваших листівках?

Любов до листування в тернополянки Лілії Матевощук давня. З десяти років листувалася з однолітками, котрі жили у різних куточках країни — Львові, Севастополі, Хмельницькому, Тернополі, Миколаєві — всього 27 адрес, від яких постійно отримувала кореспонденцію, а це, пригадує, були просто гори листів і поштівок.

— Згодом, коли навчалася в одеському педагогічному університеті, з’явилася традиція — перед зимовими святами завжди йшла на головне відділення пошти на вулиці Садовій, 10. Там, у величезному центральному залі, оздобленому ліпниною, зі скляною стелею, я сиділа годинами — підписувала листівки під супровід стукоту штампів. Мене оточувала просто таки поштова магія. Донині це моє улюблене поштове відділення в Україні.

Якось моя співрозмовниця побачила оголошення про посткроссинг. Зацікавилась. Сайт postcrossing.com виключно англійською, тому почала вивчати мову, щоб орієнтуватися на сайті та спілкуватися з людьми.

— Посткроссинг для мене не просто хобі. Я дуже ретельно вивчаю профіль отримувача, вподобання, дивлюся «фаворити» (поштівки, які йому подобаються — для них є спеціальний розділ), а вже потім обираю листівку.

Запитую про кількість надісланих листівок і улюблені теми.

— Чесно кажучи, я ніколи не рахувала отриманих чи відправлених поштівок. Можу лише сказати, що листівок з маяками у мене 108, з потягами – 40, з ретро-автомобілями – 46, на морську тематику — понад 200, не так давно зацікавилася ліхтарями — їх уже 16. Також я колекціоную листівки з мостами, годинниками, Ейфелевою вежею, оглядовими колесами. Маю поштівки зі всіх обласних центрів України (від 5 до 15 з одного міста) та з багатьох містечок. Також у мене є поштівки з краєвидами, архітектурними пам‘ятками. Наприклад, Праги (Чехія), Емдену (Німеччина), Труро (Великобританія), Лісабону (Португалія), Сінгапуру, Шанхаю (Китай), Мінська (Білорусь)… Найбільше я люблю надсилати листівки в Німеччину та Білорусь. Не радують Китай, Тайвань та Росія. Російські посткроссери в більшості принципово не реєструють листівки від українців з політичних переконань. Щодо Китаю та Тайваню – листівки просто губляться або ж посткроссери не заходять на сайт по півроку. Вважаю, якщо хочеш припинити чи зробити паузу в надсиланні листівок, то краще деактивувати профіль. Найоригінальніші отримані листівки – картмаксимум з австралійським маяком і намальований гелевою чорною ручкою краєвид Відня, і хоч я не прихильник хенд-мейд листівок, ця просто чудова. Поясню – картмаксимум — це художня листівка, марка на ній має той же малюнок, що й поштівка, крім того, є штамп спец погашення, що теж має стосунок до зображення. Картмаксимуми колекціонують посткросери й філателісти.

Ліліана розповідає, що нещодавно з’явився український сайт для посткроссерів нашої країни – postcrossing-ua.com. крім того, існує багато спільнот в соцмережах для приватного обміну, а також ігри та лотереї.

Підсумовує:

— Як для типового інтроверта, посткроссинг – чудовий засіб спілкування, не виходячи з дому. Жартую. Це також спосіб пізнавати світ, подорожувати, дізнаватися щось корисне.

Анна Золотнюк