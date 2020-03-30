У Тернопільській лікарні ще одна маленька дитина під підозрою на COVID-1

Ще одна дитина зараз в реанімаційному відділенні міської дитячої лікарні – з підозрою на COVID-19. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Дитині – 1 місяць і 10 днів з Шумського району. Ймовірне джерело зараження – родич, який повернувся за кордону. Стан дитини – відносно задовільний. Їй зробили лабораторне обстеження чекають результатів.

Нагадаємо, у Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 30 березня на лікуванні перебуває 6 пацієнтів з підтвердженим COVID-19.

🔰В інфекційному відділенні – одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району, яких госпіталізували раніше. Стан хворих – відносно-задовільний.

🔰Ще двоє дітей 13 і 14 років, хворих на COVID-19, з Монастириського району перебувають в інфекційному відділенні. Стан однієї дитини – середньо-важкий, стан мами і ще однієї дитини – відносно-задовільний.

🔰Також в реанімаційному відділенні лікарні проходить лікування дитина, якій 1,5 роки, з Кременецького району. У неї підтвердили COVID-19. Стан дитини – важкий-стабільний, з позитивною динамікою. Ймовірне джерело інфікування – родич, який повернувся з Польщі.