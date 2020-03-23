У Тернопільській університетській лікарні проводять ліподермопластику живота

‼️➡️ У Тернопільській університетській лікарні в хірургії №2 проводять операції – ліподермопластики. Ця операція стосується людей із надмірною масою тіла, у яких через це не лише розвиваються ускладнення з боку життєво важливих органів, а й знижується працездатність та погіршується якість життя.

ℹ️ Що таке ліподермопластика?

👨‍⚕️ Це естетична операція, спрямована на зміну форми живота. Завдяки цій процедурі є можливість забрати надлишки шкіри та жиру з нижньої частини живота й підтягнути черевні м’язи. Операція вважається однією із найскладніших, а тому призначається лише коли вже потрібні не медикаментні методи корекції ожиріння, а саме хірургічні втручання.

ℹ️ Як відбувається операція? 👨‍⚕️ Під загальним наркозом хірург робить розріз шкіри – горизонтальний або горизонтальний з вертикальним на передній черевній стінці. Якщо м’язовий шар надміру розтягнутий, то його вшивають. Після цього забирають залишки шкіри і жирової тканини та формують новий отвір пупка, у якому, власне, фіксується пупок.

Після завершення операції встановлюються дренажі і накладається пов’язка. Вся операція може тривати від 30 хвилин до 5 годин. ℹ️ Як проходить післяопераційний період? 👨‍⚕️ Протягом трьох-чотирьох тижнів після операції потрібно носити спеціальний еластичний пояс – бандаж для того, щоб шкіра рівномірно зарубцювалася. Перші два тижні проводять регулярні перев’язки, але для цього не обов’язково лежати весь період у стаціонарі. Достатньо 3-4 дні. На 10-14 день знімаються шви, але хірург все одно ще протягом певного часу має перевіряти стан рубця. У разі потреби можна провести його корекцію. ✍️✍️ «Загалом пластика живота в переважній більшості випадків виправдовує очікування, – каже завідувач відділення хірургії №2 Сергій Дуць. – На ліподермопластику, як правило, наважуються тоді, коли живіт дуже деформований і жодні інші способи та методи не допомагають. У цьому випадку ліподермопластика – єдиний спосіб, щоб полегшити собі життя, а тому результати не можуть не тішити». ‼️☝️ Як це виглядає, – демонструємо на фото. Це дві пацієнтки, які звернулися до університетської лікарні з такою проблемою. На першому фото – пацієнтка, якій забрали 8 кг, на другому – 18-ть! ⬇️