У Тернополі затвердили порядок вакцинації дівчат 9–14 років від вірусу папіломи людини

29 січня на засіданні виконавчого комітету міської ради Тернополя затверджено порядок вакцинації дівчат віком 9–14 років проти вірусу папіломи людини на 2025–2027 роки. Це рішення є частиною комплексної Програми «Здоров’я громади», яка спрямована на зміцнення репродуктивного здоров’я та зниження рівня захворюваності на рак шийки матки.

Згідно з порядком, за кошти міського бюджету вакцинацію отримають:

Дівчата, котрі мають сімейний анамнез раку шийки матки та інших видів раку, викликаних вірусом папіломи людини (сімейний анамнез раку шийки матки означає, що один або кілька найближчих кровних родичів (мама, сестра) мають або мали рак шийки матки); ;

Дівчата, які живуть із ВІЛ – через ослаблений імунітет у них вищий ризик інфікування ВПЛ;

Дівчата з малозабезпечених сімей.

Для інших охочих передбачена можливість вакцинації за власні кошти фізичних чи юридичних осіб за рекомендацією лікаря.

Закупівлю вакцин, облік дітей із цільових груп та проведення щеплень здійснюватиме комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тернопільської міської ради. Буде використовуватися вакцина, що захищає від найбільш небезпечних штамів вірусу – 6, 11, 16 та 18. Вакцинацію та ревакцинацію проводитимуть відповідно до офіційної інструкції до препарату.

Також заплановані інформаційні кампанії серед батьків та дітей щодо важливості щеплення.