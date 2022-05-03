У тернопільському гідропарку «Топільче» відкриється зоокуток

З настанням теплої пори року жителі та гості міста все частіше відпочивають у паркових зонах Тернополя.

Уже сьогодні, 03 травня, в парку «Топільче» запрацює зоокуток, тож відвідувачі зможуть побачити більше 20-ти різних видів тварин та птиці, а саме: коня, поні, віслюка, козу, лань, вівцю, павича, фазана, страуса, цесарку, муфлона, оленя, курку декоративну та домашню, кроля декоративного, буйвола, ламу, шотландську корову, гусей «Холмогорів», казарку канадську, качку-мандаринку, лебедів білого та чорного та косулю степову.

До цього часу звірі перебували у спеціально облаштованих вольєрах, а працівники парку здійснювали належний догляд за ними.

Просимо громадян під час відвідування зоокутка уважно читати таблички щодо правил поведінки та не годувати тварин, якщо це заборонено адміністрацію парку.

Додатково звертаємо увагу, що гучні звуки можуть лякати тварин, тож намагайтеся мінімізувати надмірний шум.