У Тернопільському університеті триває підготовка до виборів ректора: деталі

До 23 лютого у Міністерстві охорони здоров’я України триває прийом документів від претендентів на заміщення посади ректора Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського. Вже відома дата виборів і створений організаційний комітет. Детальніше про особливості підготовки до виборів ректора «Медичній академії» розповідає голова організаційного комітету, декан навчально-наукового інституту післядипломної освіти, доцент Роман Свистун.

– Процедура організації виборів ректора регламентована статтею 42 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року, – пояснює Роман Васильович. – Згідно з цією статтею конкурс на заміщення посади ректора оголошується за два місяці до закінчень повноважень чинного ректора. Це повідомлення було опубліковане 23 грудня у засобах масової інформації, а саме у газеті «Освіта України» та на урядовому вебсайті МОЗ України. Впродовж двох місяців від цієї дати засновнику, яким є Міністерство охорони здоров’я, можуть подавати свої кандидатури всі, хто має бажання та відповідає вимогам цієї посади. Перелік документів є на сайті МОЗ і з ним кожен може ознайомитися. Після того впродовж десяти днів у Міністерстві охорони здоров’я мають опрацювати документи представлених кандидатур і вже тоді список кандидатів на посаду ректора надійде до оргкомітету. Тобто наголошую, що документи на заміщення посади ректора отримує виключно МОЗ та оргкомітет не має до цього жодного стосунку.

Згідно зі згаданим вище законом упродовж семи днів після публічного оголошення конкурсу на заміщення посади в університеті ректор видає наказ про організацію виборів. У цьому наказі регламентована дата проведення виборів. Отож вибори ректора ТНМУ будуть проведені 19 березня. У цьому наказі також регламентоване створення організаційного комітету та виборчої комісії. До складу організаційного комітету входять 17 осіб. Ми вже провели перше засідання, на якому вибрали голову оргкомітету, тобто мене, заступником став декан фармацевтичного факультету, доцент Дмитро Борисович Коробко, а секретарем оргкомітету – заступниця директора ННІ медсестринства, доцентка Людмила Петрівна Мазур.

– У чому полягають обов’язки організаційного комітету?

– Обов’язки оргкомітету – спланувати та організувати процес виборів ректора. 15 січня вчена рада за поданням оргкомітету затвердила положення про організаційний комітет, про порядок проведення виборів ректора й порядок обрання представників для участі у виборах з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками ТНМУ. Було затверджено також, разом з іншим, положення про виборчу комісію, тож ми вже маємо практично всі документи, що дають нам право готуватися до виборів ректора.

Власне, підготовка до самих виборів – це доволі складний процес. Згідно із Законом України «Про вищу освіту» у структурі виборців 75% від загального їх числа – науково-педагогічні працівники, ще 25% – не менше 15% студентів і не більше 10% непедагогічних працівників.

– Яким чином визначається, хто повинен увійти у ці 25 відсотків?

– Їх будуть обирати згідно з положенням. Щодо представників для участі у виборах з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, то їх обрання відбуватиметься таким чином: до 6 березня в підрозділах медуніверситету (серед технічних працівників, охорони та інших) проведемо збори, на яких будуть висуватися кандидатури, які представлятимуть підрозділи за квотою. Їхні прізвища внесемо у загальний бюлетень. До 6 березня плануємо провести вибори осіб, які будуть представляти вже на виборах ректора колектив непедагогічних працівників ТНМУ. В кінцевому підсумку орієнтовно з 800 осіб маємо делегувати 90.

– Тобто, можна сказати, це вибори для виборів?

– Саме так, але така вже особливість. Трохи складна процедура, як і з обранням представників студентського колективу на виборах ректора. Студенти також мають своє положення про вибори, згідно з яким будуть вибирати представників, потім за них голосувати та подавати до 6 березня списки організаційному комітету. А ми водночас за сім днів до виборів маємо подати їх уже виборчій комісії.

– Коли вам буде відомий та оприлюднений список кандидатів на посаду ректора ТНМУ?

– До 6 березня список кандидатів має надійти до оргкомітету.

– Яким чином і коли кандидати зможуть проводити агітацію?

– Згідно з положенням усі кандидати мають рівні права для проведення агітації. Вони можуть зустрічатися з колективами, подавати публікації в засобах масової інформації та інше. Агітацію можна проводити лише з того моменту, коли ми офіційно отримаємо затверджений список кандидатів з Міністерства охорони здоров’я, який відразу оприлюднимо.

Розмову вела Мар’яна ЮХНО-ЛУЧКА

Джерело: Медична академія