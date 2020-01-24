Тернопільський «пеньок» в оці Свободи

Інформація про великі зарплати та виплати топ-чиновникам сколихнули усю Україну. Багато критики пролунало з усіх сторін. Але тернополян найбільше здивувала позиція ВО «Свобода»

Нагадаємо, що саме тернопільський мер-свободівець є одним з лідерів по рівню зарплати в Україні, серед своїх колег з інших обласних центрів і найдорожчим для своєї громади мером, серед таких міст, як Нью-Йорк, Париж, Лондон, Оттава та Токіо. Детальніше тут:

Тож наскільки слід бути цинічними політиками, щоб примазуватись до загального народного обурення, не помічаючи непомірної жадібності своїх однопартійців. Як вистачає нахабства ще й повчати інших пропонуючи «можливу 5-кратну різницю між зарплатами топ-чиновників і простих громадян», коли топ-свободівець Надал отримував майже 10-кратну різницю від середньої заробітної плати по регіону і досі не заслужив від Свободи звання технокраДа. А от результати знищення міської інфраструктури Тернополя, яку розбудовували покоління тернополян, він дійсно може показати. «Бо ж премій за розвал» Тернополя, як міста, тернополяни йому «явно не обіцяли», погоджуємось з п. Тягнибоком.

Як кажуть у народі: «У чужому оці й порошинку бачить, а у своєму й пенька не помічає».

ДемАльянс Тернопіль