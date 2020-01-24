18:00 | 24.01.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Завтра у Тернополі призупинять рух тролейбусів за маршрутом №3

Irena 0 Views Прокоментуй!

тролейбус, Тернопіль, Тернопільський ставУ зв’язку із ремонтом дорожнього покриття на перехресті вулиць Симоненка — В. Великого — Генерала М. Тарнавського, 25 січня буде призупинено рух тролейбусів за маршрутом №3.

Тролейбуси маршруту №8 у цей день курсуватимуть за скороченим маршрутом: Газопровід — вул. Микулинецька — вул. Кн. Острозького — вул. Митрополита А. Шептицького — вул. Живова (ринок, автовокзал) — вул. Микулинецька — Газопровід.

Адміністрація КП «Тернопільелектротранс» просить вибачення у тернополян та гостей міста за тимчасові незручності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *