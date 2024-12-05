Підволочиська громада отримала техніку від Програми USAID DOBRE для покращення послуги благоустрою

Щоби громадські простори для мешканців були доступними, красивими та доглянутими, потрібно регулярно проводити їхній благоустрій та прибирання. Для виконання таких завдань Підволочиська громада на Тернопільщині отримала сучасну техніку від Програми USAID DOBRE.

Три колісні трактори зі самоскидними напівпричепами, два тракторні відвали та три роторні косарки – загальна вартість отриманого від програми обладнання склала понад 2,7 мільйона гривень. Головна мета такого проєкту – створити для мешканців чисте, доступне і комфортне довкілля через регулярний догляд за всіма громадськими локаціями: парками, скверами, стадіонами, майданчиками.

Підволочиська громада, одна з найбільших у Тернопільській області, об’єднує 23 населені пункти, в яких мешкають понад 17 тисяч жителів та 426 переселенців. Загальна площа громади сягає 352 квадратних кілометри. Тому, щоби підтримувати в належному стані всі існуючі громадські локації, недостатньо одних лише людських рук.

– Завдяки успішно розробленим програмі та проєктаму сфері благоустрою вдалося втілити один із найважливіших задумів для Підволочиської громади, – розповів фахівець з управління проєктами та програмами у сфері розвитку громад Програми USAID DOBRE Олег Процик. – Передана техніка відкриває нові перспективи в забезпеченні благоустрою населених пунктів. Турівський, Оріховецькийта Дорофіївський старостинські округи тепер зможуть на значно вищому рівні підтримувати чистоту, порядок та комфорт для мешканців. Нова техніка стане важливим інструментом для широкого спектру робіт.

Отримане обладнання від Програми USAID DOBRE планують також залучати до підтримання належного стану місцевої громадської інфраструктури – узбіч доріг, пішохідних зон, кладовищ та пасовищ. Адже зарослі та чагарники часто стають прихистком для диких тварин, популяція яких зростає у зв’язку із забороною полювання у воєнний період. Допоможе техніка й у ліквідації стихійних сміттєзвалищ, і для розчищення територій від снігу в зимовий період.

Послуга благоустрою шляхом голосування була визначена в Підволочиській громаді пріоритетною. Робоча група, які здійснювала підготовку цього проєкту, складала SWOT-аналіз, розробляла стратегічні та оперативні цілі. У результаті визначили, що зміцнення матеріально-технічної бази профільного комунального підприємства для розширення географії надання послуг із благоустрою потрібно реалізувати через закупівлю комплекту техніки з навісним обладнанням. І в цьому громаді допомогла Програма USAID DOBRE, взявши на себе близько 90% витрат.

– Досі на балансі нашого комунального підприємства було тільки два трактори з навісним обладнанням, яких вистачало лише для обслуговування селища Підволочиськ. Отримана техніка від Програми USAID DOBRE має більшу потужність, а також дозволить охопити роботами з благоустрою інші населені пункти нашої громади, – каже заступник Підволочиського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимир Витрикуш. – Ця допомога від американського народу для нас дуже важлива, адже у воєнний час можливості місцевих бюджетів та статті дозволених витрат суттєво обмежені.

Отримане обладнання місцева влада передала на баланс комунального підприємства «Підволочиське УЖКГ», а також за кошти бюджету закуповує додаткові засоби на суму 280 тисяч гривень.

Покращивши послугу благоустрою, громада матиме ошатний і доглянутий вигляд не тільки для своїх мешканців, а й для гостей своїх селища та сіл. Школярі безперешкодно займатимуться спортом та активностями на розчищених майданчиках своїх освітніх закладів, мешканці проводитимуть дозвілля в ошатних парках, благоустрій також торкнеться кладовищ, які за допомогою нової техніки розчищатимуть від зайвої рослинності. Цей проєкт вкотре засвідчив, що завдяки ефективному плануванню, взаємодії та підтримці можна досягти реальних змін у громаді, що покращують життя мешканців.