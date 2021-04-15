У Тернополі 13 молодших класів та 13 груп у дитсадках на самоізоляції через COVID-19

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у закладах освіти Тернопільської громади залишається стабільною. У порівнянні з попереднім тижнем, кількість зареєстрвоаних випадків серед учнів та педагогів у Тернополі зменшується.

Так, минулого тижня на COVID-19 хворіло 78 педагогів, сьогодні – 31. Серед учнів хворіло 45 осіб, зараз – 24.

Станом на 14 квітня, 13 молодших класів тернопільських шкіл переведено на дистанційне навчання.

В закладах дошкільної освіти зафіксовано 7 випадків захворюваності на COVID-19 серед дітей та 31 випадок – серед працівників, що складає 1,6% від загальної кількості працюючих. Тож, з метою недопущення поширення COVID-19, 13 груп у дитячих садочках закрито на самоізоляцію.