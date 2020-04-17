Частину волонтерів проєкту «Підвези медика: Тернопіль» протестували
Частину волонтерів проєкту «Підвези медика: Тернопіль», які перевезли 50+ медиків, протестували. Тест на COVID19 негативний.
Про це повідомив депутат Тернопільської міської ради, учасник проєкту «Підвези медика: Тернопіль» Андрій Шкула.
- Крок правильний, адже ми та наші родини в групі ризику, перевозячи медичних працівників різних закладів. Ну і самим медикам спокійніше, знаючи, що водії здорові. Негативні тести у всіх наших волонтерів, які пройшли процедуру. Можемо і надалі перевозити медпрацівників з довколишніх сіл до Тернополя (чи з Тернополя) та в час відсутності спецтранспорту. Все буде добре! Щодо самого проєкту, то, загалом, допомогти вдалось декільком тисячам тим, хто ризикує собою заради нас!