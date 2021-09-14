Какие лаки используют для стемпинга?

Стемпинг как отдельный вид маникюрного искусства стал очень популярен среди любительниц красивых ноготков. Возможность быстрого создания сложных рисунков даже в домашних условиях привлекает. Замысловатый узор с трафарета с помощью штампа переводится на ноготь, формируя изящный и оригинальный результат. Каждая техника создания маникюра имеет ряд особенностей, в случае со стемпингом нужно внимательно подобрать материалы. Разберемся подробнее, почему необходим особенный лак, что учитывать в процессе перевода рисунков.

Преимущества специализированных лаков перед обычными

Производители косметических средств для маникюра предлагают специальный лак для стемпинга , обладающий идеальными характеристиками для нанесения рисунков на ногтевую пластину. Отличительные черты такого средства:

уникальная структура;

высокая плотность консистенции;

оптимальная пигментация;

яркие оттенки;

гарантия быстрого высыхания.

Бренды, создающие профессиональную косметику для нейл-арта, не оставляют сомнений относительно качества материала, позволяют получать предсказуемый результат. Фактор скорого высыхания требует ловкости и практики, но после нескольких тренировок можно стать мастером виртуозного стемпинга. Обычные средства для покраски ногтей при создании узора могут банально не отпечататься из-за жидкого состава, низкого уровня пигментов. Также возникнут сложности с определением достаточной насыщенности цвета.

Тонкости перевода рисунков, работа с фоновым цветом

При формировании узоров на принципиально использование косметического средства для стемпинга. А для фоновой основы подойдет обычный качественный лак для ногтей , его оттенки можно подбирать спонтанно, под настроение. После покрытия основным цветом рекомендуется набраться терпения и дать фону высохнуть. Даже минимальная лишняя влажность базы приведет к его повреждению штампом. В дополнение с высокой вероятностью наносимый узор «поплывет», потеряет эстетику четкости линий.

Для финишного покрытия подойдет прозрачный лак без каких-либо оттенков. Его густота должна быть незначительной. Также важен параметр скорого высыхания. Четкие движения и отсутствие повторных мазков кистью позволят избежать размазывания декоративной составляющей, добиться желаемого результата. Определенная сноровка, терпеливость и готовность учитывать нюансы гарантируют появление восхитительного маникюра.