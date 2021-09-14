Какие лаки используют для стемпинга?
Стемпинг как отдельный вид маникюрного искусства стал очень популярен среди любительниц красивых ноготков. Возможность быстрого создания сложных рисунков даже в домашних условиях привлекает. Замысловатый узор с трафарета с помощью штампа переводится на ноготь, формируя изящный и оригинальный результат. Каждая техника создания маникюра имеет ряд особенностей, в случае со стемпингом нужно внимательно подобрать материалы. Разберемся подробнее, почему необходим особенный лак, что учитывать в процессе перевода рисунков.
Преимущества специализированных лаков перед обычными
Производители косметических средств для маникюра предлагают специальный лак для стемпинга, обладающий идеальными характеристиками для нанесения рисунков на ногтевую пластину. Отличительные черты такого средства:
- уникальная структура;
- высокая плотность консистенции;
- оптимальная пигментация;
- яркие оттенки;
- гарантия быстрого высыхания.
Бренды, создающие профессиональную косметику для нейл-арта, не оставляют сомнений относительно качества материала, позволяют получать предсказуемый результат. Фактор скорого высыхания требует ловкости и практики, но после нескольких тренировок можно стать мастером виртуозного стемпинга. Обычные средства для покраски ногтей при создании узора могут банально не отпечататься из-за жидкого состава, низкого уровня пигментов. Также возникнут сложности с определением достаточной насыщенности цвета.
Тонкости перевода рисунков, работа с фоновым цветом
При формировании узоров на принципиально использование косметического средства для стемпинга. А для фоновой основы подойдет обычный качественный лак для ногтей, его оттенки можно подбирать спонтанно, под настроение. После покрытия основным цветом рекомендуется набраться терпения и дать фону высохнуть. Даже минимальная лишняя влажность базы приведет к его повреждению штампом. В дополнение с высокой вероятностью наносимый узор «поплывет», потеряет эстетику четкости линий.
Для финишного покрытия подойдет прозрачный лак без каких-либо оттенков. Его густота должна быть незначительной. Также важен параметр скорого высыхания. Четкие движения и отсутствие повторных мазков кистью позволят избежать размазывания декоративной составляющей, добиться желаемого результата. Определенная сноровка, терпеливость и готовность учитывать нюансы гарантируют появление восхитительного маникюра.