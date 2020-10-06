У Тернополі чоловік приніс в поліцію протитанкову гранату

Місцевий житель під час збору торфу виявив предмет схожий на гранату. Небезпечну знахідку передано для проведення експертизи в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

До Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від 56-річного жителя обласного центру про те, що він хоче здати правоохоронцям знайдений боєприпас.

За словами чоловіка, під час збору торфу у селі Чистилів Тернопільського району він виявив предмет схожий на гранатомет і вирішив забрати його з собою, аби передати правоохоронцям. Знахідку зберігав у себе в гаражі.

За попередніми даними, вибуховий пристрій – реактивна протитанкова граната РПГ-18. Речовий доказ направлено на експертизу.

Поліцейські за допомогою металошукача обстежили місце, де був знайдений боєприпас. Інших вибухонебезпечних предметів там не виявлено.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 ККУ.