Тернопільська обласна рада «оживила» діяльність комунальних аптек області

На сьогодні комунальні аптеки виконують важливі соціальні функції. Саме тому зберегти мережу комунальних аптек та розширити її – таке завдання поставила перед собою обласна рада ще на початку каденції.

Одним з таких комунальних підприємств, до складу якого входить 35 аптечних закладів, є Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання. За останні п’ять років це комунальне підприємство створило та забезпечило функціонування 8 нових аптечних пунктів та аптек, в тому числі і в сільській місцевості.

7 структурних підрозділів аптечного об’єднання мають ліцензії на обіг підконтрольних лікарських засобів (загальна кількість всіх аптечних закладів у Тернопільській області, де можна отримати дані ліки, становить 15). Відповідно до програми «Доступні ліки» аптечним об’єднанням налагоджено відпуск лікарських засобів через 16 структурних підрозділів в різних районах області і м. Тернополі, п’ять з яких розташовані у селах.

Аптечні заклади об’єднання постійно проводять пільговий та безкоштовний відпуск медикаментів за рецептами лікарів, відпуск інсулінів, надають суттєві соціальні знижки для учасників АТО, бойових дій і внутрішньо переселених осіб. Так, пенсіонерам та людям з інвалідністю надається 5% знижки, учасникам АТО/ООС – 15%.

Окрім цього обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання відчутно покращило діяльність та зміцнило фінансовий стан. Так, у 2015 році було сплачено податків та зборів до бюджетів усіх рівнів – 1,88 млн грн., в 2016 році – 2,26 млн грн., в 2017 році – 2,30 млн грн., у 2018 року – 3,525 млн грн., в 2019 році – 3 861,0тис.грн.

Незважаючи на залишені у спадок значні суми простроченої заборгованості, фінансові і штрафні санкції, товарообіг підприємства зріс: в 2016 і 2017 роках на 20 відсотків, в 2018 році в порівнянні до 2017 року – на 59 відсотків, а в 2019 склав 70665,3 тис. грн. ( з ПДВ) що на 8737,0 тис. грн. більше, ніж за 2018 рік, або на 14,1 % більше попереднього року.

Відповідно такий фінансовий стан надав змогу збільшити заробітну плату працівників підприємства.

Працює на благо мешканців області і комунальне підприємство Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна аптека № 78», яке перейшло на цілодобовий режим роботи, тобто – 24 години поспіль сім днів на тиждень. Відтак у будь-яку годину дня чи ночі тут можна буде придбати медикаменти, предмети догляду за хворими, засоби санітарії та гігієни, лікарські трави. І зробити це матимуть змогу не лише краяни, а й лікувальні установи чи підприємства. Таке нововведення – це потрібний крок для поліпшення надання послуг населенню та медичним закладам. Разом з тим це не тільки нові зручності для тернополян, а й збільшення кількості працюючих – плюс три нових робочих місця, що також є вкрай важливим.