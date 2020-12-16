Троє заробітчан з Кременця у Польщі врятували від смерті 6-річного хлопчика

Троє заробітчан з Тернопільщини врятували у Польщі шестирічного хлопчика, який подавився деталькою конструктора Lego. Про героїчний вчинок українців, 11 грудня, повідомив заступник мера міста Вронки Роберт Дорна, передає zaxid.net.

Руслан Голуб, Іван Ковальський та Іван Кузьмич родом з Кременця, що на Тернопільщині. У Польщі працюють будівельниками і зараз зводять школу у селі Нова Вєсь, що за 60 км від Познані.

Під час роботи чоловіки почули крики про допомогу. З будинку, розташованого поруч будівництва вибігла жінка з малою дитиною на руках. Українці одразу підбігли до матері, на той момент на її руках син вже не дихав і почав синіти.

Руслан Голуб, Іван Ковальський та Іван Кузьмич не розгубилися і почали надавати дитині першу медичну допомогу.

«Це був малий хлопчик, віком десь 5-6 років. Як ми зрозуміли, він подавився деталькою від конструктора», – розповів Руслан Голуб.

Руслан Голуб також розповів, як виглядала їхня рятувальна операція.

«Я тримав дитину на руках, інший тримав ноги, третій – голову. Ми легенько стукали малого по спині, потім поклали хлопця животом мені на коліно і так стукали по спині поки він не зригнув. В такому стані ми тримали хлопця, поки не приїхала швидка. Увесь час дитину вмивали снігом, щоб він не втратив свідомість. Добре, що ми тоді не розгубилися, але в щоці ще два дні потім були», – розповів Руслан.

Саме завдяки своєчасно наданій допомозі хлопчик почав дихати і не помер. У Польщі українців назвали янголами-охоронцями, їм також символічно подякували за порятунок життя дитини.