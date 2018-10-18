У Тернополі до аукціону готують адмінбудинок площею 744,4 кв. м

На 06 листопада 2018 року Фондом державного майна у Тернопільській області оголошено аукціон без умов з продажу адмінбудинку загальною площею 744,4 кв. м за адресою: вул. Глибока, 19, м. Тернопіль.

Стартова ціна об’єкта – 125,09 тис. грн (без ПДВ).

Аукціон буде проведено в електронній торговій системі «ProZorro.Продажі» https://prozorro.sale

Повна назва об’єкту: Адмінбудинок заг. пл. 744,4 кв.м Адреса об’єкту: 46002, м. Тернопіль, вул. Глибока, 19 Тип аукціону: Аукціон з підвищенням ціни Стартова ціна: 125 090,75 грн. Гарантійний внесок: 12 509,08 грн. Прийом заявок до: 05.11.2018 19:34 Дата і час торгів: 06.11.2018 11:16 Відповідальний за підготовку об’єкту: РВ ФДМУ по Тернопільській області (Тернопіль, вул. Танцорова, 11), +38 (0352) 25-39-88 Контролює підготовку об’єкту: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. (0352) 25-04-87

Інформація про об’єкт

Адмінбудинок складається з цокольного поверху виробничо-складського призначення та 1-го і 2-го поверхів адміністративного призначення. Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0488 га, кадастровий номер 6110100000:08:002:0183, цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Знаходиться в зоні житлової та промислової забудови м. Тернополя в серединній його частині. Балансоутримувач: ТОВ «Тернопільавтотранс 16100» (ЄДРПОУ 03118908». Місцезнаходження об’єкта: 46002, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Глибока, 19.