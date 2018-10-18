У Тернополі до аукціону готують адмінбудинок площею 744,4 кв. м
На 06 листопада 2018 року Фондом державного майна у Тернопільській області оголошено аукціон без умов з продажу адмінбудинку загальною площею 744,4 кв. м за адресою: вул. Глибока, 19, м. Тернопіль.
Стартова ціна об’єкта – 125,09 тис. грн (без ПДВ).
Аукціон буде проведено в електронній торговій системі «ProZorro.Продажі» https://prozorro.sale
|Повна назва об’єкту:
|Адмінбудинок заг. пл. 744,4 кв.м
|Адреса об’єкту:
|46002, м. Тернопіль, вул. Глибока, 19
|Тип аукціону:
|Аукціон з підвищенням ціни
|Стартова ціна:
|125 090,75 грн.
|Гарантійний внесок:
|12 509,08 грн.
|Прийом заявок до:
|05.11.2018 19:34
|Дата і час торгів:
|06.11.2018 11:16
|Відповідальний за підготовку об’єкту:
|РВ ФДМУ по Тернопільській області (Тернопіль, вул. Танцорова, 11), +38 (0352) 25-39-88
|Контролює підготовку об’єкту:
|Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. (0352) 25-04-87
Інформація про об’єкт
Адмінбудинок складається з цокольного поверху виробничо-складського призначення та 1-го і 2-го поверхів адміністративного призначення. Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0488 га, кадастровий номер 6110100000:08:002:0183, цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Знаходиться в зоні житлової та промислової забудови м. Тернополя в серединній його частині. Балансоутримувач: ТОВ «Тернопільавтотранс 16100» (ЄДРПОУ 03118908». Місцезнаходження об’єкта: 46002, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Глибока, 19.