Можливі обмеження газопостачання: на Тернопільщині до переліку внесли майже 7800 споживачів

У Тернопільській області опрацювали перелік із 7796 споживачів природного газу, яких розподілили на чотири групи за черговістю можливого обмеження або припинення газопостачання під час кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації.

Питання розглянули на засіданні обласної комісії з питань забезпечення життєдіяльності області під головуванням заступника начальника Тернопільської ОВА Тараса Квачука.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, зміни до Правил безпеки постачання природного газу Міністерство енергетики внесло наказом від 7 вересня 2026 року № 427.

Відповідно до нових правил, споживачів розподілили на чотири групи. Першими обмежуватимуть газопостачання для споживачів без статусу захищених, які можуть перейти на альтернативні види палива чи енергії. Далі — виробники теплової енергії та установи, що надають важливі суспільні послуги й мають можливість використовувати альтернативні джерела енергії.

Третя група — підприємства теплопостачання та надавачі важливих суспільних послуг, які не можуть перейти на альтернативні джерела енергії. Останніми в черзі на обмеження або припинення газопостачання залишаються побутові споживачі.

Опрацьований перелік споживачів Тернопільщини надішлють до Міністерства енергетики України для формування та затвердження загального переліку.