Знайшли за переказами старожилів: у Чортківській громаді відновили криївку УПА

Поблизу села Росохач Чортківської громади відновили криївку Української повстанської армії, яку виявили радянські спецслужби у 1947 році. Після відновлення сховок освятили, а присутні помолилися за упокій душ загиблих повстанців.

Як повідомляє Чортківська міська рада, у 1947 році понад дві сотні чекістів оточили ліс поблизу Росохача та прочісували територію. У криївці переховувалися троє упівців: місцеві жителі Павло Підсадний та Антон Штира, а також їхній побратим з Івано-Франківщини. Сховок виявили, а повстанців знищили гранатами. Де поховали загиблих, досі невідомо.

Відновили криївку громадські діячі та активісти громади — брати Володимир і Микола Мармуси, Петро Вітів та Ігор Кравчук.

Точне місце розташування сховку вдалося встановити завдяки розповідям старожилів та вивченню архівних записів. Під час земляних робіт знайшли особисті речі повстанців, патрони та бідон, який, за словами Володимира Мармуса, використовували для знищення документів під час облав.

Криївку освятили священники різних конфесій. До заходу долучилися місцеві жителі, учнівська молодь та пластуни.