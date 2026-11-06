У Чорткові до системи відеоспостереження підключили 122 камери

У Чорткові продовжують реалізовувати програму «Безпечне місто». У 2026 році для неї придбали ще 10 камер відеоспостереження. Загалом до єдиної системи вже підключили 122 камери.

Їх встановлюють на вулицях міста, завантажених перехрестях, поблизу закладів освіти, культури та медицини.

Як повідомляє Чортківська міська рада, відеонагляд допомагає правоохоронцям встановлювати причетних до правопорушень і злочинів, з’ясовувати обставини інцидентів та оперативніше реагувати на виклики.

У міськраді зазначають, що система відеоспостереження стала одним з інструментів підтримки громадського порядку.