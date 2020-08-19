У Тернополі мірялися силами рятувальники та бійці «КОРДу»

19 серпня в Тернополі відбулись спортивні ігри спецпідрозділів МВС України у форматі «CrossFit», приурочені до Дня Державного прапора України.

Аби помірятися силою, продемонструвати відмінну спортивну форму та бойовий дух, на спортивно-тренувальній базі Управління ДСНС України у Тернопільській області зустрілись тернопільські рятувальники та бійці «КОРДу».

Унікальні змагання об’єднали шалено популярний у вогнеборців із різних країн світу «Firefighter Combat Challenge», спорт, який підкреслює характер пожежно-рятувальної служби, та більш звичний для спецпризначенців «CrossFit», з елементами важкої атлетики, пауерліфтингу, гімнастики та стронґмену.

Співробітники обох спецпідрозділів демонстрували дива витривалості, сили та спритності, змагаючись як в індивідуальному, так і в командному заліках, а на спортивні доріжки вийшли не лише хлопці, а й дівчата.

Під час виконання вправ учасники здолали чимало непростих випробувань. Спершу – підйом по триколінній драбині у вікно третього поверху навчальної вежі та підіймання туди ж, з допомогою рятувальної мотузки, рукавної скатки, вагою понад 20 кг. І це лише початок. Після спуску на них чекав силовий тренажер «Кайзер»: ударами кувалди спортсмени переміщували балку, вагою 72,5 кг, на відстань 1,5 м. А ще вони долали смугу перешкод, бігли з рукавною лінією та подавали ствол на заливку мішені, здійснювали евакуацію «потерпілого» – підіймаючи та переміщуючи манекен вагою 80 кг на відстань 30 м… І це ще далеко не фінал… А далі, суперники штовхали гирі, підіймались по канату, перекидали важчезне колесо вагою 150 кг. Все це відбувалось в шаленому темпі, на межі людських можливостей.

На видовищне спортивне свято завітало чимало гостей. Серед присутніх – голова Тернопільської ОДА Володимир Труш, радник МВС України Михайло Апостол, начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол, заступник голови громадської організації Тернопільської обласної організації ФСТ «Динамо», майстер спорту України з пожежно-прикладного спорту, ветеран органів внутрішніх справ Володимир Небесний, начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей, пенсіонери та ветерани пожежної охорони та органів внутрішніх справ, а також учасники спеціалізованого польового табору «Юний рятувальник».

Вболівальники активно підбадьорювали спортсменів. А за правильністю та швидкістю виконання вправ слідкувало професійне журі.

Кожна команда, кожен учасник показали найдостойніші результати. А це ще раз доводить, що як у лавах ДСНС, так і в спецпідрозділі «КОРД» працюють сильні, витривалі та гідні своєї професії люди. Всі вони є переможцями.

На завершення організатори змагань нагородили спортсменів майновими сертифікатами, а капітани команд отримали пам’ятні відзнаки.