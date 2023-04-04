У Тернополі молодь вийшла на акцію під церкву московського патріархату
У Тернополі біля Кафедрального собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії УПЦ МП молодь вийшла на мирну акцію протесту. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
За словами кореспондентів, близько 15:30 до собору прийшло семеро людей. В руках вони тримають плакати й вимагають заборони діяльності УПЦ МП в Україні.
Плакати, які тримають учасники акції. Суспільне Тернопіль
На місці працюють представники поліції діалогу.
Біля собору УПЦ МП працюють представники поліції діалогу. Суспільне Тернопіль
За словами кореспондентів Суспільного, з адміністрації собору на початку мирної акції протесту ніхто не вийшов. Спілкуватися з кореспондентами представники УПЦ МП теж не захотіли.
О 16:15 секретар Тернопільської єпархії Української православної церкви Стефан Балан зголосився надати коментар Суспільному.