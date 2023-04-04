Недоотримані доходи, непродуктивні витрати, а за ними – збитковість КП «Тернопільелектротранс»

Шлях до успіху відкритий для будь-кого, хто думає насамперед про надання послуг і якісне виконання своєї роботи, на думку Генрі Форда. Мабуть, на КП «Тернопільелектротранс» не просто розуміють цю бізнесову стратегію, а й намагаються її дотримуватися. А намагатися – це важлива потуга і не кінцева.

За висновками фахівців Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області, які провели аудит діяльності КП «Тернопільелектротранс» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, діяльність підприємства у досліджуваному періоді була стабільно збитковою.

Чому ж тепер, після оновлення рухомого складу, переходу на електронні квитки, інших позитивних моментів діяльності підприємство збиткове?

Будь-яке підприємство живе так, як працює, а працює так,

як ним управляють

Під час аудиту встановлено, що основний чинник, який вплинув на збиткову діяльність підприємства, – встановлені Тернопільською міською радою тарифи на транспортні послуги з перевезення пасажирів у громадському транспорті, які не покривають не лише їх економічно обґрунтовану величину, а й фактичну собівартість наданих послуг. Через недостатній обсяг компенсації з міського бюджету на покриття різниці, яка утворилася через невідповідність розміру діючих тарифів на перевезення пасажирів до розміру фактичної собівартості послуг з перевезення, неповне відшкодування за пільгове перевезення пасажирів та недостатнє фінансування виконаних обсягів транспортних послуг, підприємство недоотримало доходів розрахунково на суму 81,9 млн грн.

Більшість людей думають, що вони не вміють заробляти,

а вони не вміють витрачати

Під час аудиторського дослідження встановлено також недоліки при управлінні витратами підприємства, які призвели до непродуктивних витрат та недоотриманих доходів на загальну суму понад 31 млн грн.

Не в усіх областях України діє автоматизована оплата проїзду в громадському транспорті. І коли в Тернополі ввели електронні квитки, «Соціальну карту тернополянина», подумалося, що таки прямуємо до Європи. Установлення стаціонарних валідаторів у тролейбусах мало на меті зекономити витрати на оплату праці кондукторів. Однак, як установлено під час аудиту, через брак необхідної кількості стаціонарних валідаторів для оквиткування пасажирів і надалі задіяні кондуктори, на оплату праці яких загалом витрачено 18,7 млн грн.

На і так скрутне фінансове становище підприємства негативно вплинули витрати на утримання теплоходу «Герой Танцоров». Адже отримані доходи від прогулянкових поїздок теплоходом покривали пов’язані з ними втрати лише на 28%. Відповідно непродуктивні витрати підприємства на здійснення цього виду діяльності за останні чотири роки сягнули понад 4,3 млн грн.

Рішення щодо підвищення комісійної винагороди оператору електронних систем ТОВ «Системний зв’язок» з 5 до 8% від обсягу реєстрації трансакцій в автоматизованій системі оплати проїзду та обліку пасажирів і пов’язаних з цим послуг прийняте для додаткової закупівлі та встановлення у громадському транспорті стаціонарних валідаторів, тоді як це і так було його обов’язком згідно з умовами укладених договорів та призвело до непродуктивних витрат підприємства на загальну суму 3,7 млн грн.

При сталій динаміці зменшення на ринку ціни електроенергії протягом січня – червня 2022 року підприємство не скористалося правом ініціювання перед постачальниками відповідних змін до укладених договорів, через що на оплату електроенергії за двома договорами непродуктивно витрачено 3,7 млн грн.

На виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво нової тролейбусної лінії непродуктивно витрачено 751,7 тис. грн, позаяк з 2017 року роботи за проєктом не проводилися, а документація втратила свою актуальність, бо не відповідає нормам чинного законодавства України з питань проєктування, будівництва та визначення його вартості.

Через укладення договорів на надання юридичних послуг зі сторонніми юридичними особами допущено дублювання функцій штатних працівників підприємства та непродуктивні витрати на суму 401,8 тис. грн.

До того ж претензійно-позовну роботу підприємства не можна вважати цілком задовільною, позаяк в обліку є значні суми заборгованості за надані послуги з тривалим терміном виникнення, за якими належної позовної роботи щодо стягнення не проведено.

Під час аудиту проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Тернопільелектротранс», якою виявлено порушень, що призвели до втрат на суму 3,8 млн грн, з яких 3,6 млн грн – закупівля за завищеною вартістю електроенергії; 0,2 млн грн – недоотримано доходів за надані послуги.

Щоб зменшити негативний вплив досліджених факторів ризику на фінансово-господарську діяльність КП «Тернопільелектротранс» надалі, аудиторська група запропонувала низку пропозицій, які допоможуть виправити ситуацію, а отже, підвищити рівень управління фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Пресслужба Управління Західного офісу

Держаудитслужби в Тернопільській області