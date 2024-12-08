У Тернополі надзвичайники врятували кота

8 грудня на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про те, що в м. Тернополі на вул. Збаразькій у відчиненому на провітрювання вікні однієї з квартир на третьому поверсі багатоквартирного житлового будинку застряг кіт. Чотирилапий не міг самостійно вибратись і потребував допомоги людей, про що нагадував жалібним мявканням. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

На місце події прибули рятувальники, які дістали кота. Врятована тварина не постраждала. 🐾❤️

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