У Тернополі нетверезий водій, позбавлений права керування транспортними засобами, вчинив ДТП

Поліцейські склали на фігуранта адміністративні протоколи за керування автомобілем у стані сп’яніння та вчинення ДТП, а також розпочали кримінальне провадження за фактом невиконання судового рішення.

Співробітники Тернопільського районного управління поліції отримали повідомлення про ДТП без потерпілих у Тернополі на вулиці Будного. На місці події встановили, що водій автомобіля Ford C-Max допустив зіткнення з транспортним засобом, який зупинився перед пішохідним переходом.

Поліцейські помітили у водія Ford C-Max ознаки сп’яніння та запропонували пройти освідування, однак він відмовився. Крім того, у нього були відсутні документи на право керування автомобілем. Як з’ясували згодом поліцейські, у січні цього року суд позбавив його права керувати транспортними засобами терміном на один рік за вчинення адмінправопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особою у стані алкогольного сп’яніння). Проте чоловік проігнорував дану заборону.

За фактом невиконання судового рішення слідчі поліції розпочали кримінальне провадження щодо тернополянина за ч.1 ст.382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Окрім цього, на фігуранта поліцейські склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особою у стані алкогольного сп’яніння) та ст. 124 КУпАП. (порушення ПДР, що призвело до ДТП).