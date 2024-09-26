На Тернопільщині судитимуть водія, причетного до смерті трьох осіб

53-річному тернополянину слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області повідомили про підозру щодо порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель трьох осіб (ч. 3 ст. 286) Кримінального кодексу України.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 17 жовтня 2023 року на трасі Тернопіль — Львів — Рава-Руська, неподалік села Озерна Тернопільського району.

О 22:00 водій автопоїзда у складі сідлового тягача Volvo FH 13.440 із напівпричепом не вибрав безпечної швидкості, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із TOYOTA CAMRY.

У результаті удару загинув батько та син з легкового авто, а також пасажир із вантажівки.

У ході досудового розслідування працівники поліції разом з експертами встановили, що водій сів за кермо технічно несправної вантажівки.

24 вересня кримінальне провадження з обвинувальним актом працівники прокуратури скерували до суду. Водієві загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.