Боротьба за крісло головного поліцейського Тернопільщини набирає обертів

Активісти Вільні Люди Тернопіль – Самооборона Майдану в своїх попередніх публікаціях вже описасували непросту ситуацію, яка склалась між діючим начальником ГУНП Олександром Богомолом та керівником Внутрішньої Безпеки – Василем Джиджорою, який мріє про крісло останнього.

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За інформацією активістів, підлеглі Джиджори виявили та задокументували розтрату державних коштів службовими особами Головного управління національної поліції в Тернопільській області, а згодом на підставі зазначених матеріалів Прокуратура Тернопільської області порушила кримінальне провадження за ч.3 ст.191 КК України.

Суть цієї справи полягає в тому, що Богомол О.М. підписував накази про виплату одноразової матеріальної допомоги у зв’язку з втратою працездатності поліцейськими, згідно яких двом колишнім працівникам поліції було виплачено значну суму коштів, а саме 112 і 144 тисяч гривень, – йдеться у заяві “Вільних людей”.

За їх словами, одним з отримувачів допомоги є одіозний екс-заступник Олександра Миколайовича – Попіль Казимир Ярославович, якого звільнили з органів Внутрішніх Справ за викрадення боєприпасів та незаконне їх зберігання.

В рамках цієї кримінальної справи вже є результат судово-економічної експертизи, висновком якої встановлено, що виплати одноразової грошової допомоги НЕ відповідають вимогам чинного законодавства. Так, наприклад Попіль К.Я. є інвалідом ІІІ групи, проте отримана травма хребта, яка стала підставою для присвоєння інвалідності, виникла внаслідок ДТП, яке відбулось не під час виконання ним службових обовязків, – кажуть активісти.

Санкція ч.3 ст.191 КК України, за якою обвинувачують службових осіб Головного управління національної поліції в Тернопільській області, передбачає:

– обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Таким чином, якщо Прокуратура Тернопільської області зуміє довести вину Богомола О.М. у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, тоГоловне управління Національної поліції в Тернопільській області чекають значні кадрові зміни.