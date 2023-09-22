У Тернополі покажуть фільм про загиблого кіборга Валерія Красняна з позивним «Барс» (відео)

24 вересня о 13-00 в приміщенні тернопільської бібліотеки №4 для дорослих (Етноцентр) б. Данила Галицького, 6 відбудеться прем’єра документального фільму режисерки Марії Яремчук «Барс. Незакінчена справа» та зустріч з авторською групою фільму.

Цей фільм – історія Народного героя України Валерія Красняна «Барса» – людини, яка є взірцем українця і гідним прикладом для наслідування наступним поколінням. Легендарний буковинець, «кіборг», воїн-доброволець, громадський діяч, нагороджений найвищою народною відзнакою в Україні – орденом «Народний герой».

Валерій Краснян із позивним «Барс» загинув на Харківщині 24 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання. Чернівецький «кіборг», який з 2014 року брав участь у боях за місто Щастя, Веселу Гору, Металіст, Савур-Могилу та вивозив поранених з-під Іловайська, підірвався на міні.