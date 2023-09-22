Тернопільські оперативники провели резонансне затримання

Днями тернопільські оперативники побували у столиці, де спільно з працівниками Департаменту карного розшуку Нацполіції затримали організоване злочинне угрупування шахраїв, які ошукували людей за схемою повернення компенсації за купівлю неякісних ліків. Повідомляє начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Злочинна організація шахраїв, в яку входили 9 активних учасників, представлялися співробітниками різних державних установ, у тому числі й правоохоронцями. Шахраї обіцяли потерпілим допомогти повернути кошти за нібито неякісні медпрепарати, які люди придбали через Інтернет. Утім компенсація передбачала низку фінансових операцій: сплату так званих страхових внесків та різних вигаданих податків.

Поліцейські провели понад 40 обшуків на території міста Києва, Київської та Тернопільської областей, у результаті яких виявили 3 кол-центри, де «працювали» аферисти. У них вилучили списки потерпілих, банківські картки та договори, а також комп’ютерну техніку і автомобілі.

У слідства є вагомі підстави вважати, що матеріальна шкода, завдана потерпілим, може сягати 10 млн грн.