«Інтер» розгромив «Мілан» у дербі з рахунком 5:1

Матчі футбольного клубу «Інтер» проти команди з Мілану завжди привертають багато уваги у шанувальників футболу, а особливо Серії А. Команди підійшли до очної зустрічі у гарній формі, маючи однакову кількість очок та очолюючи турнірну таблицю. Тому це був матч за лідерство у чемпіонаті. Проте результат вразив — «Інтер»не відчув жодних проблем та розгромив суперника з принизливим рахунком. «Нерадзуррі» очолили турнірну таблицю з 12 очками в активі, а «россонері» опустились на третю сходинку з 9 пунктами. Між ними після перемоги над «Лаціо» з рахунком 3:1 розташувався «Ювентус», який тепер має 10 залікових балів. Заробляти на перегляді футбольних матчів легко. Для цього потрібно завітати на сайт ggbet ua та зробити ставку на переможця. Вболівайте за свою команду та вигравайте.

Як «Інтер» переміг так легко?

Вже у першому таймі «Інтер» заволодів ініціативою, відкривши рахунок на 5 хвилині матчу. Голом відзначився добре нам відомий Мхітарян. Далі «Мілан» намагався виправити стартову помилку, забравши м’яч до себе. Перевага за володіння ініціативою сягала 70 на 30 %, проте «Інтер» знову забив. Ідеальним ударом у дев’ятку відзначився Маркус Тюрам. На перерву команди пішли з рахунком 2:0 на користь нерадзуррі.

Після 15 хвилин відпочинку та спілкування з тренером «Мілан» вийшов на поле з іншим настроєм. Вже на 57 хвилині гол забив португалець Леао. Здавалося, що матч ще не закінчено та россонері обов’язково зрівняють рахунок. Проте сталося навпаки. «Інтер» включив другу швидкість та просто знищив суперника. Спочатку на 69 хвилині дубль зробив Мхітарян. Тренер «Мілана» призначив заміни та випустив атакувальних гравців, які повинні були створювати небезпеку біля воріт суперника. Проте декілька хвилин потому Мартінес заробив пенальті, який вдало реалізував Чалханоглу. А вже наприкінці матчу у доданий арбітром час голом відзначився Фраттезі.

У підсумку 5:1, хоча за статистикою «Інтер» награв на трохи більше, ніж два забитих м’ячі. Володіння 60 на 40% з перевагою «Мілана». Проте останній клуб створив надто мало гострих моментів, щоб розраховувати на перемогу.







