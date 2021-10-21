У Тернополі помер викладач коледжу

Сьогодні зранку стало відомо, що передчасно помер викладач одного із коледжів Тернополя.

Про смерть викладача Тернопільського мистецького фахового коледжу – Турко Зеновія Романовича на власній сторінці у Фейсбук повідомив користувач Богдан Маюк.

“Сумна новина. Сьогодні о 4 год.ранку відійшов у засвіти викладач Тернопільського мистецького фахового коледжу ім.Соломії Крушельницької Турко Зеновій Романович. Він був надзвичайно хорошою людиною. Чудовий музикант.Баяніст.Прекрасно грав на клавішах. Великий хист мав до інструментування та аранжування. Його твори грав і грає оркестр народних інструменів та капела бандуристів в коледжі. Хороший викладач, який мав багато випускників , які його дуже любили. Всі товариші ,хто з ним працював і хто знав Зеновія Романовича глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття дружині Ірині Андріївні,сину Андрію,всій родині Зеновія. Спи спокійно,дорогий Зенику.Хай буде земля тобі пухом! Молимося за душу покійного Зеновія Турка”, – написав Богдан Маюк.

Панахида за Турком З.Р. сьогодні о 19 год.в церкві по вул. Куліша.

Похорон і прощання з Турком Зеновієм відбудеться завтра,22 жовтня орієнтовно о 12 год.з церкви на Куліша. Хоронити будуть на Микулинецькому кладовищі.

Співчуття рідним та близьким…