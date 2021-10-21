15:30 | 21.10.2021
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Тернопільщина 

Біля Тернополя знайшли людські кістки: передали на експертизу

tata 0 Views Прокоментуй!

Рештки передали на експертизу.

В селі Городище, що неподалік Тернополя, виявили скелетовані людські останки. Кістки знайшли під час ремонтних робіт на автодорозі М-30.

Про це у четвер, 21 жовтня, інформує пресслужба поліція області.

“Поспілкувавшись із старостою села, виникло припущення, що останки можуть належати жертві Другої світової війни, адже на цій ділянці проходила лінія фронту. Так це чи ні – має підтвердити судово-медична експертиза”, – йдеться у повідомленні

Про виявлені рештки випадок правоохоронці повідомили співробітників обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини.  

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ.

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