Біля Тернополя знайшли людські кістки: передали на експертизу

Рештки передали на експертизу.

В селі Городище, що неподалік Тернополя, виявили скелетовані людські останки. Кістки знайшли під час ремонтних робіт на автодорозі М-30.

Про це у четвер, 21 жовтня, інформує пресслужба поліція області.

“Поспілкувавшись із старостою села, виникло припущення, що останки можуть належати жертві Другої світової війни, адже на цій ділянці проходила лінія фронту. Так це чи ні – має підтвердити судово-медична експертиза”, – йдеться у повідомленні

Про виявлені рештки випадок правоохоронці повідомили співробітників обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ.