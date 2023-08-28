У Тернополі судитимуть викриту колаборантку – «директора школи»

Слідчі Тернопільського управління СБУ зібрали беззаперечні докази вини чергової колаборантки, яка на посаді «директора школи» впроваджувала стандарти російської освіти на окупованій Луганщині.

Після захоплення росіянами Старобільського району Луганщини 50-річна директора Мусіївського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів добровільно приєдналася до органів окупаційної влади так званої «адміністрації Міловського району луганської народної республіки».

Лояльну до загарбників жінку місцеві «гауляйтери» повторно призначили керівником навчального закладу, який на той час вже був перейменованим у так зване «государственное общеобразовательное учреждение луганской народной республики «Мусиевский учебно-воспитательный комплекс».

Під час досудового розслідування встановлено, що прислуговуючи окупантам, зрадниця активно впроваджувала у навчальному закладі стандарти освіти держави-агресора. Для цього вона зобов’язала підлеглих вести навчання і виховання дітей російською мовою, а також запровадила обов’язкове викладання нових навчальних предметів: «русский язык», «разговоры о важном», «литературное чтение» тощо.

Служба безпеки завершила розслідування протиправної діяльності колаборантки. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт за ч. 3 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на до 3 років.

Оскільки обвинувачена переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території, її оголошено у розшук. Тривають комплексні заходи для її притягнення до фактичної відповідальності.

СБУ продовжує системну роботу з викриття і документування зрадників та колаборантів, які добровільно перейшли на бік ворога, щоб жоден із них не уникнув справедливої відповідальності, адже злочини проти основ національної державності не мають строку давності.