У Тернополі терміново потрібна кров для ЗСУ

❗️Тернопільський обласний центр служби обласний центр служби крові повідомляє про потребу поповнити запаси донорської крові для ЗСУ.

Станом на зараз потрібні донори крові із негативними резус-факторами 1, 2, 3, і вкрай необхідні донори 4 групи крові з позитивним та негативним резусом!

🔹Що потрібно знати, щоб здати кров?

1. Донор повинен прийти в пункт переливання крові зі своїм паспортом.

2. За місяць до здачі крові донор не повинен хворіти респіраторними і вірусними захворюваннями.

3. Обов’язково поснідати! Не рекомендується вживати жирну, смажену, гостру і копчену їжу. Вранці, перед здачею крові, не можна пити кавові напої, лише чай.

4. За 3 дні до візиту у відділ переливання крові не можна вживати алкоголь, медикаменти і фарбувальні напої.

5. Вага дівчат, жінок не повинна становити менше ніж 55 кг, а чоловіків – 65.

6. Вік: з 19 років до 60.

7. Дівчатам, жінкам не рекомендується здавати кров під час менструального циклу, бажано через 5 днів після його закінчення. Також не можна здавати кров жінкам у яких є діти до 1 року.

8. Періодичність здачі крові повинна бути не частіше, ніж раз на 60 днів.

#доноркрові