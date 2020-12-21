01:41 | 23.12.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі від 1 січня зросте ціна на транспортування газу майже удвічі

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газ, гроші, тарифи, Тернопіль

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила проєкти тарифів на послуги розподілу природного газу на 2021 рік. Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

Зазначається, що Нацкомісія вирішила схвалити і оприлюднити на офіційному сайті постанови про встановлення тарифів для 22 операторів газорозподільних мереж з метою одержання зауважень і пропозицій. Згідно з документами, тарифи для 20 з 22 облгазів планується підвищити.

Так, Тернопільміськгаз тариф може вирости з 0,4 гривень за кубометр до 0,94 грн за куб, для Тернопільгазу – з 1,24 грн до 2,34 грн за кубометр.

 

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