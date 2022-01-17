У Тернополі відкрили «Школу помічника депутата»

У Тернополі стартувала «Школа помічника депутата», учасниками якої стали мешканці громад Тернопільщини різного віку. Ініціатором створення Школи є народний депутат України Іван Чайківський. На першій зустрічі він поспілкувався з кожним учасником, відповів на запитання та поділився власною історією успіху.

Для учасників «Школи помічника депутата»— це нагода дізнатись більше, вчитись в колективі активних, цілеспрямованих людей та бути обізнаним в політичних питаннях Тернопільщини та України, це можливість долучитися до процесу державотворення,— розповідає народний депутат України Іван Чайківський.

Навчання в Школі проходитиме у формі семінарів, тренінгів, мотиваційних зустрічей та ознайомчих екскурсій. Надаватимуть учасникам базові знання у сфері комунікації, психології, аналітики, юриспруденції, підприємництва, соціально-громадської активності та управління проєктами.

Важливо, що учасники матимуть можливість перетворити ідею у проєкт. Кращий з них отримає підтримку у реалізації від команди Івана Чайківського «За майбутнє».

Працюючи над власними проєктами, учасники «Школи помічника депутата» матимуть можливість в першу чергу використати отримані знання на практиці та втілити зміни в життя громади, – підкреслює Тетяна Богатчук, координаторка проєкту.

По закінченні навчання учасники отримають сертифікати, а кращі стануть помічниками депутатів різних рівнів.





