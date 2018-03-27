Коли Тернопільщиною їздили люкс-торпеди (Фото)

У 1939 році на Галичині курсували так звані “люкс-торпеди” – дуже футурустичні на той час моторисси на двигунах внутрішнього згоряння, які розганялись до 120 км\год.

Незвична аеродінамічна форма, відсутність диму, як у паротягу, – завжди привертало увагу до цього виду транспорту, пише в Facebook Alex N Alex Noyt .

Люкс-торпеди обслуговували таки маршрути як – “Львів-Борислав”, “Львів-Коломия”, “Львів-Тернопіль”, “Тернопіль-Чортків-Заліщики”. Цікаво, що 195 км від Львова до Коломиї “Люкс-торпеда” проїздила за 2 години і 10 хвилин. А сьогоденний пасажирський № 608 “Львів-Чернівці” витрачає на ці ж 195 км більш ніж 4 години.