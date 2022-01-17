Паразитарне акне: чи можна заразитися від собаки?

Кліщі роду Demodex – відомі збудники акне й інших уражень шкіри та вій. При цьому демодекоз може виникати не тільки у людей, а й у тварин. А чи можна заразитися кліщем від вихованців, розглянемо у цій статті.

Демодекоз у людини

Для початку варто відзначити, що деякі види кліщів Demodex сьогодні вважаються частиною нормальної мікрофлори шкіри людини.

Зараження частіше відбувається ще дитинстві, через загальні предмети побуту. А серед дорослих носійство паразита сягає 80%.

Ці види кліщів живляться шкірним «салом» і злущеними клітинами шкіри, мешкають у гирлі сальних та волосяних фолікулів. А їхня «улюблена» локація – себорейні зони обличчя (ніс, підборіддя, лоб), а також брови та вії.

При цьому, на тлі здорового імунітету, такі кліщі мирно і в обмеженій кількості співіснують з людиною. І стають причиною рецидивуючого акне або фолікуліту тільки у разі вираженого загального або місцевого імунодефіциту.

А запідозрити надмірну «кліщову активність» дозволяють:

важка вугрова хвороба, стійка до «традиційного» лікування;

«невмотивований» свербіж та/або почервоніння повік;

поява лусочок біля коріння брів і вій, а також їх випадання;

часті «ячмені»;

у деяких випадках, навіть підозра на псоріаз.

До демодекозу може призвести і неправильне використання гормональних мазей, намагання самостійно вилікувати захворювання шкіри.

Демодекоз у тварин

У собак та котів демодекоз також має «своє місце».

Ознакою такого ураження у собак може бути:

локальне випадання вовни (ділянки облисіння до 5 см у діаметрі), частіше навколо очей та рота, а також на передніх лапах;

лущення та гіперпігментація «облисілих» ділянок.

А у кішок, крім випадання вовни, нерідко спостерігається виражений свербіж та почервоніння.

Щоправда, викликають такі порушення зовсім «не людські» види кліща.

І, на щастя, жоден із зазначених паразитів «мешкати» у людини не здатний. Отже, зараження демодекозом від вихованців (і навпаки) неможливе через «кліщову фізіологію». Та й методи виявлення кліща у людей все ж таки відрізняються від таких у тварин.

Як виявити демодекоз?

Мікроскопічне виявлення та підрахунок кліщів у зіскрібку зі шкіри або витягнутих віях – найбільш відомий спосіб виявлення демодекозу.

При цьому, у людей приводом для встановлення діагнозу стає виявлення більше 5 особин кліща або яєць на 1 см2 шкіри, або 1 кліща на 2-4 вії.

Однак, високою достовірністю такий метод похвалитися не може, оскільки кліщ може і не потрапити до поля зору мікроскопа або безпосередньо в «зіскоб». А дістати його з глибини усть сальних чи волосяних фолікулів – практично неможливо.

Тому, крім класичного зішкребу, для виявлення кліщів Demodex також використовуються дерматоскопія (огляд шкіри пацієнта під спеціальним мікроскопом безпосередньо під час прийому) та поверхнева біопсія («скотч-проба»).

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