У Тернополі вночі затримали чоловіка без прав і ще й під кайфом

У Тернополі зупинили водія, позбавленого права керування: у нього виявили ознаки наркотичного сп’яніння

Сьогодні близько 5:00 у Тернополі патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, який рухався без увімкненого ближнього світла фар.

Під час перевірки документів 34-річний водій відмовився надати свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Також інспектори встановили, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами.

Крім того, у водія виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився.

Патрульні відсторонили його від керування та склали адміністративні матеріали:

за ч. 2 ст. 122 КУпАП — керування транспортним засобом без увімкненого ближнього світла фар;

за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння;

за ч. 1 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом без відповідних документів;

за ч. 4 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.

У патрульній поліції закликають не сідати за кермо без відповідного права та не керувати транспортними засобами у стані сп’яніння.