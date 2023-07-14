У Тернополі вперше виконали операцію за допомогою мікроскопа, придбаного за донати

👨🏻‍⚕️🏥Нейрохірурги Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні виконали операції з видалення гриж міжхребцевих дисків, пухлин головного та спинного мозку, кліпування аневризм після інсульту (процедура відключення аневризми від загального кровотоку) за допомогою операційного мікроскопа, придбаного за донати, зібрані через UNITED24.

Першу операцію, щойно медзаклад отримав операційний мікроскоп, здійнено 51-річному тернополянину – видалено пухлину спинного мозку.

«Маємо достатньо іншого обладнання, ангіограф, а тепер ще й мікроскоп для нейрохірургії. Отож, ми у всеозброєнні, що називається. Нейрохірургія сьогодні перейшла у сферу мікронейрохірургії, тому мікроскопічна техніка в нашій діяльності – річ незамінна. Дає змогу контролювати у збільшеному режимі операційне поле у важкодоступних ділянках головного та спинного мозку, під час операцій у глибині мозку та на основі черепа, периферичних нервах»,– говорить завідувач нейрохірургічного відділення Олексій Леонтьєв.

Як розповідає Олексій Леонтьєв, мікроскоп під’єднаний до монітора – аби кожен член операційної бригади міг відстежити певні етапи операції. Це дуже виручає, коли, приміром, розпочинається кровотеча й операційна медсестра вже знає, які інструмент чи матеріали потрібно дати хірургу. Також анестезіологи бачать на моніторі, в якому стані перебуває мозок і які анестезіологічні середники потрібно використовувати. А ще такий мікроскоп має систему запису зображення – можна усе операційне втручання записати.

«Оптика – «серце» такого мікроскопа, бо дає можливість збільшувати операційне поле щонайменше в 14 разів, – продовжує завідувач нейрохірургічного відділення. – Завдяки цьому досягається мінімальна травматизація прилеглих тканин під час втручань. Коло його обертання — 360 градусів, що забезпечує повний огляд оперованої ділянки. Ще мали проблему зі світлом, бо сильне світло могло пошкодити мозок, тому під час операції були змушені закривати частину операційного поля серветками або ж іншими засобами. Взагалі малі нейрохірургічні рани дуже погано освітлюються, але в цьому мікроскопі є така автоматична зв’язка між світлом та відстанню, запрограмована автоматично, тобто сам апарат автоматично регулює подачу та яскравість світла. Ще одна цінна деталь – лед-світло, яке дуже зручне для використання, бо воно ”м’якше”, і його вистачає на великий термін».

Нагадаємо, Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня отримала сучасний операційний мікроскоп для нейрохірургії, придбані Медичними закупівлями України за кошти, зібрані через UNITED24.