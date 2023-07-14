Як почистити шкіряний гаманець у домашніх умовах

Гаманець – це той вид аксесуара, який більшість людей використовує щодня. Носіння його в сумці, постійний контакт з брудними руками та банкнотами призводить до того, що на ньому з’являються різні забруднення. Зовнішній вигляд аксесуара втрачає первозданний вигляд. Звичайно, можна заглянути на сторінку https://exult.ua/izdeliya-iz-kozhi-i-tkani /koshelki/ та підібрати новий виріб, але також можна спробувати повернути виробу колишній стан. Зберегти улюблений гаманець та продовжити йому життя досить легко. Достатньо лише очистити його від забруднень. Зробити це можна навіть у домашніх умовах. Звичайно, важливо знати низку особливостей аксесуара, щоб не зіпсувати його.

Які особливості очищення шкіряного гаманця від забруднень варто знати

У домашніх умовах очистити аксесуар від забруднень можна досить легко. Необхідно враховувати низку факторів, які допоможуть підібрати оптимальний варіант видалення плям:

тип гаманця;

матеріал, з якого він виготовлений;

зовнішній вигляд покриття;

текстуру;

колір;

складність забруднень та специфіку їх появи.

Розрахунок цих факторів допоможе визначити найкращий варіант для очищення, який ефективно видаляє забруднення і при цьому не зіпсує покриття.

Що потрібно знати для того, щоб не зіпсувати шкіряний гаманець

Вироби зі шкіри хоч і служать довгий період часу, але при цьому мають особливу специфіку у догляді. Підбираючи засоби для очищення, важливо пам’ятати, що матеріал дуже чутливий і не зазнає різких перепадів температури. Оптимальна температура води для очищення становить 30 градусів, а для сушіння 50. Не варто використовувати також їдкі хімічні речовини та жорсткі щітки, які можуть зашкодити покриттю.

До основних принципів очищення гаманця від забруднень слід віднести:

агресивну хімію варто відкласти убік;

краще підбирати спосіб, який передбачає менше вологи;

мочалками та щітками не можна терти покриття.

Варто пам’ятати, що перед початком очищення слід перевірити обраний метод на невеликому шматочку шкіри. Якщо все пройшло успішно, метод можна повторити по всьому виробу.

Окрім зовнішнього покриття, часто від плям та бруду страждають внутрішні відділення гаманця. Прати виріб зі шкіри точно не найкращий варіант, адже сохнути буде довго, а результат не дуже порадує. Набагато ефективніше взяти мильний розчин та акуратно обробити ним за допомогою губки замки, кишеньки та куточки. Залишки вологи та піни варто видалити ватним диском або серветкою.

Як надати гаманцю з натуральної шкіри еластичність та пружність

Чоловічі портмоне найчастіше страждають не тільки від забруднень, але також вони схильні до втрати еластичності та пружності. Боротися із цим можна в домашніх умовах. Натуральна шкіра, на відміну від тканини, більш вимоглива і для неї важливо підібрати відповідний догляд.

Повернути еластичність матеріалу можна за допомогою кави та води. Здавалося б, це неможливо, проте такий розчин творить справжні дива з покриттям. Достатньо змішати мелену каву і трохи води, потім взяти ганчірочку і натерти поверхню, залишки кави акуратно видалити. Для більшого ефекту виріб слід натерти гліцерином. Догляд на очах перетворить гаманець та продовжить його експлуатаційний термін.

Інші рекомендації для продовження життя шкіряного гаманця

Звичайно, знання та навички з видалення забруднень стануть у пригоді, проте варто зазначити, що можна запобігти утворенню різних плям. Для цього існують різні спреї, які допоможуть захистити виріб від пилу, вологи та поту.

Важливо підбирати речовини, які підходять під тип покриття гаманця і не завдадуть жодної шкоди виробу. Якщо існують якісь сумніви, завжди можна зробити невеликий тест засобу, щоб зрозуміти його ефективність.