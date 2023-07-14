«Рішення однозначне. Гімназія буде функціонувати відповідно до нового закону України, крапка», – Ольга Похиляк про шкільний скандал

Батьки учнів Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка та Тернопільського технічного ліцею проти об’єднання цих навчальних закладів. Рішення про злиття гімназії з ліцеєм та створення Тернопільського академічного ліцею “Українська гімназія” ім. І. Франка прийняли на сесії Тернопільської міської ради 9 червня цього року.

Батьки прийшли до навчального закладу, щоб обговорити ситуацію з об’єднанням.

Технічний ліцей. Фото: Суспільне Тернопіль

Що кажуть у Тернопільському технічному ліцеї

Батьки в ліцеї. Фото: Суспільне Тернопіль

“На початковому етапі ми сприйняли це спокійно, оскільки нас запевняли, що змінюватися для ліцеїстів нічого не буде. Ми вважаємо, що рішення несвоєчасне. Воно було прийняте без обговорення, без слухання думки батьків, без слухання думки учнів. Відповідно, ми ці питання обговорювали і також від батьківського комітету навчального закладу будемо відповідні клопотання подавати про перегляд цього рішення, чи про скасування”, – каже батько ліцеїста Віктор Хомишин.

Віктор Хомишин. Фото: Суспільне Тернопіль

В коридорі ліцею. Фото: Суспільне Тернопіль

“Ситуація з реорганізацією мені надзвичайно не подобається тому, що це випускний клас, зміни. Зараз війна, дітям і так тяжко навчатись”, – говорить мати ліцеїста Юлія Ковальчук.

Юлія Ковальчук. Фото: Суспільне Тернопіль

Надія Ставицька каже, її син раніше навчався в гімназії, а згодом жінка перевела його на навчання у технічний ліцей.

“Я маю з чим порівняти. Тут в мене дитина розвивається соціально, її бачать, її помічають. Тобто, дитина бере участь в усіх навчальних процесах, порівняно з гімназією. А там він там губиться, там дуже великі класи”.

Надія Ставицька. Фото: Суспільне Тернопіль

Одна з аудиторій ліцею. Фото: Суспільне Тернопіль

Директорка ліцею Юлія Марусина каже, в закладі навчається 176 дітей. Набирають до ліцею учнів після 7 класу школи. Ліцей має фізико-математичний профіль.

“Про реорганізацію мова йшла, але про те, що нас будуть об’єднувати з Українською гімназією, ми дізналися в кінці травня, коли нас викликали на розмову до управління освіти. Реакція не зовсім позитивна тому, що багато роботи зроблено. Діти йшли в Тернопільський технічний ліцей. Дійсно, це в кінці травня було зовсім неочікувано. Дуже багато невирішених питань, зокрема, про організацію освітнього процесу. Немає розкладу, немає освітніх програм, навчальних планів”.

Юлія Марусина. Фото: Суспільне Тернопіль

Що кажуть в Українській гімназії імені Івана Франка

Батьки зібралися й біля Української гімназії імені Івана Франка. За словами Богдана Задорожного, сюди прийшло орієнтовно дві сотні людей.

Батьки біля Української гімназії імені Івана Франка. Фото: Суспільне Тернопіль

Коридор гімназії. Фото: Суспільне Тернопіль

“Чому проти? Відверто кажучи, про другий заклад мало хто і коли чув. Нащо зараз ламати те, що я рахую нормальне, достойне і найкраще в Тернополі”, – говорить Богдан Задорожний.

Богдан Задорожний. Фото: Суспільне Тернопіль

Батьки гімназистів написали та відправили звернення до міської ради з проханням скасувати рішення.

Звернення батьків. Фото: Суспільне Тернопіль

Українська гімназія імені Івана Франка. Фото: Суспільне Тернопіль

Незгідний з ним і директор гімназії Анатолій Крижанівський. Він розповів Суспільному, що в його навчальному закладі – 750 дітей.

“Має бути чітка концепція реорганізації закладів освіти. Тобто, мешканці Тернополя і ми всі, педагогічні колективи, директори. Ми повинні знати чітко, де в нас початкові школи, де гімназії будуть, а де будуть ліцеї”.

Анатолій Крижанівський. Фото: Суспільне Тернопіль

Аудиторія в гімназії. Фото: Суспільне Тернопіль

Далі батьки пішли до Тернопільської міської ради.

Позиція Тернопільської міської ради

До них вийшов міський голова Тернополя Сергій Надал та начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк.

“Ми завжди прислухаємося і до думки дітей, до думки батьків, до думки колективу. Але рішення однозначне. Гімназія буде функціонувати відповідно до нового закону України про освіту до 9 класу, крапка”, – сказала Ольга Похиляк.

Батьки та учні біля Тернопільської міськради. Фото: Суспільне Тернопіль

“Конфлікт врегульовується виключно в межах діючого законодавства. У червні місяці перед тим, як приймати рішення сесії, відбулися громадські обговорення, відбулося спілкування з радою експертів, з освітніми колективами, з навчальними закладами, з депутатською комісією. Питання було винесено на розгляд сесії міської ради. Проголошено сесією одноголосно, без жодних зауважень, із 9 червня про це всім було проголошено. Далі закон передбачає, що має бути оголошено конкурс на призначення керівника”, – сказав голова Тернопільської міськради Сергій Надал.

Більше думок батьків і учнів

“Наскільки я знаю, ні від батьків, ні взагалі не чула, що відбувались будь-які громадські обговорення”, – розповіла мати двох гімназистів Інна Назарчук.

Інна Назарук. Фото: Суспільне Тернопіль

Крім батьків, під стінами міськради зібралися й учні гімназії.

“Я представниця всіх учнів і я проводила соціальне опитування. 528 людей із 754 проголосувало. Думка учнів взагалі не враховується. Проголосувало проти реорганізації гімназії”, – розповіла Софія Білик.

Софія Білик. Фото: Суспільне Тернопіль

Батьки кажуть, збираються відстоювати свою позицію й надалі.

“Ми будемо намагатися приходити щодня, щоб відстояти наших дітей і нашу чудову гімназію”, каже батько гімназиста Сергій Гап’юк.

Сергій Гап’юк. Фото: Суспільне Тернопіль

Що сказали правоохоронці

До присутніх вийшов представник поліції Володимир Кравчук. За його словами, такі зібрання проводити під час воєнного стану заборонено.

“Ми намагаємося з’ясувати, хто організатор. Взагалі, що це за люди і чому вони прийшли сюди . Є обмеження військової адміністрації про заборону мітингів, походів, демонстрацій”, – сказав він Суспільному.

Суспільне