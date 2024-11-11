У тернопільському медичному університеті третій рік поспіль працює майстерня з виготовлення окопних свічок

Майстерня окопних свічок і маскувальних сіток Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського

продовжує свою роботу, повідомляють у навчальному закладі.

Наші воїни самовіддано боронять українську землю. Завдяки їх щоденному подвигу студенти-медики Тернопільського національного медичного університету мають можливість навчатися, здобуваючи необхідні знання для порятунку життів інших у майбутньому.

На знак вдячності і з бажанням допомогти в ТНМУ третій рік поспіль працює майстерня з виготовлення окопних свічок, щоб подарувати тепло тим, хто перебуває на лінії фронту. Студенти-волонтери активно долучаються до виготовлення маскувальних сіток і кікімор, які рятують життя бійців, роблячи їх максимально непомітними для ворога.

З ініціативи Андрія Свіржевського (ММ-417) започатковано новий проєкт «Кошти на спанбонд збери – життя бійця збережи», метою якого став збір грошей на закупівлю матеріалу для виготовлення маскувальних сіток. Студенти Дарина Кузьмич (ММ-211), Юлія Турик (ММ-211), Діана Троцюк (ММ-211), Ілля Мельничук (ММ-115), Софія Качановська (ММ-115), Альбіна Пилипчук (ММ-314), Віталій Вишневський (ММ-418), Ілля Омельчук (ММ-419), Соломія Кіселик (ММ-409), Анна Ткачук (ММ-320), Авніш Пал Панесар (ІМ-633), Ґурніш Пал Панесар (лікар – інтерн), Ангеліна Лотоцька (ММ-313), Назарій Сухар (ММ-309), Олександр Любчик (ММ-309), Олександр Каплун (ММ-309), Ірина Кацедан (ММ-320), Анастасія Назарова (ММ-320), Орест Крайовський (ММ-320), одягнувши кікімори, прогулялися містом і зібрали 23052 грн.

«Ми щасливі, що стільки назбирали. Усі просто великі молодці! Бо вже тиждень тому задумувалися, чи взагалі зможемо продовжувати нашу роботу, а тепер виросли крила! Дякуємо усім!» – написали студенти у чат-групі «Міссія «Спанбонд».

Представники групи рукотворів «Файної сітки», які керують плетінням маскувальних сіток і кікімор, додали, що «не можемо добрати слів, бо одні волонтери плетуть маскувальні речі, а ми допомагаємо у зборі коштів і організації. Багато людей з Тернополя приходять допомагати. У частини з них, родичі не змогли вчасно виїхати і залишилася на окупованій території».

Кікімори, в яких наші активісти збирали кошти, уже стали оберегами на фронті.

Інформацію і світлини надала Олена Покришко.

Підримуйте нашу ініціативну і патріотичну молодь!!!!!!!!!!!!!!