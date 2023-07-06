Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова: російська ракета влучила в багатоповерхівку, є загиблі та поранені

Вночі росіяни атакували Львів — ракета влучила в багатоповерхівку, наразі відомо про щонайменше 4 загиблих і 9 поранених. Під завалами ще можуть бути люди, пошукові роботи тривають.

Пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин.

На місці працює оперативний штаб.

Людей готують до відселення.

Також внаслідок ворожої ракетної атаки у Львові пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

За словами Андрія Садового, це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення.

На місці прильоту була пожежа, її загасили рятувальники.

“Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали”, – розповідає голова ОВА.