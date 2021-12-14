У Тернополі запрацює Хатинка Миколая

Уже цієї п’ятниці, 17 грудня, напередодні відзначення Дня Святого Миколая, у Тернополі на Театральному майдані запрацює Казкова резиденції (Хатинка Миколая). Початок святкового відкриття о 17:00 год.

У період новорічно-різдвяних свят на маленьких відвідувачів Казкової резиденції очікують незабутні фото на згадку з Миколаєм, різноманітні акції, майстер-класи, вікторини.

Резиденція буде працювати з 17 грудня 2021 року по 23 січня 2022 року за поданим графіком.

Для запису на майстер-класи та додатковою інформацією щодо вартості тощо, звертайтесь у КП «Туристично-інформаційний центр м. Тернополя» за тел. +38(098)0520720.

До слова, через ускладнення погоди ковзанка під відкритим небом та гірка для сноутюбів запрацюють у Тернополі трохи згодом. При сприятливих погодних умовах відкриття заплановано провести уже до кінця цього тижня.