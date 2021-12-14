«УДАР Віталія Кличка»: Влада має відмовитися від зобов’язання ФОПів використовувати касові апарати з 1 січня 

«УДАР Віталія Кличка» підтримує вимоги підприємців щодо відтермінування «касових апаратів».

Так, з 1 січня всі ФОПи 2-4 групи, незалежно від їхнього виду діяльності, мають застосовувати касові апарати. Представники малого підприємництва незадоволені такими нововведеннями, вони активно протестують.

«УДАР Віталія Кличка» став ні бік малого та середнього бізнесу й закликає владу відмовитися від зобов’язання ФОПів використовувати касові апарати з нового року. «Ударівці» переконані, що це ускладнить роботу бізнесу та призведе до здорожчання товарів та послуг для всіх людей.

– За останні два роки було ухвалено багато законів, які звужують права підприємців, здорожують адміністрування податків, збільшують повноваження контролюючих органів і ставки податків. Діалог влади з бізнесом сьогодні практично не відбувається, натомість приймаються рішення, які знищують економіку, знищують можливості для малого та середнього бізнесу, – зазначили в «УДАРі Віталія Кличка».

У такий спосіб, кажуть «ударівці», влада фактично бореться із самодостатнім середнім класом – з незалежним виборцем, який прагне якнайменше залежати від примх влади, а чесно заробляти гроші, забезпечуючи себе та свої родини достатнім рівнем життя.

Головним двигуном економічного розвитку має стати малий та середній бізнес, який буде вивільнений з-під надмірного податкового пресу та регуляторного втручання, наголошують в «УДАРі Віталія Кличка».

– Держава однією рукою створює загалом непридатні умови для ведення бізнесу, а іншою – вибірково підтримує певні галузі або окремі підприємства, за якими зазвичай стоять олігархічні групи. Водночас українська влада ініціює зміни до Податкового кодексу, що значно збільшує фіскальне навантаження на український бізнес. Одіозний законопроєкт 5600 вже став красномовним жестом влади до всіх українців. Натомість замість тотальної фіскалізації держава має комплексно підтримувати розвиток малого та середнього бізнесу, – підкреслили «ударівці».

«УДАР Віталія Кличка» вважає, що влада має зосередитися на трьох головних напрямках підтримки малого та середнього бізнесу. Це – вдосконалення оподаткування – зменшення фіскального тиску на бізнес; фінансова підтримка – програми кредитування та підтримки малого та середнього бізнесу; впровадження механізмів консультування та підтримки підприємців.