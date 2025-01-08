У Тернополі запускають безкоштовні курси польської мови для дорослих — як долучитися?

У Тернополі запустили набір на безоплатні курси польської мови для дорослих. Заняття проходимуть впродовж декількох місяців. Навчання повністю безоплатне, а опанувати мову можна фактично «з нуля».

Про це повідомляють організатори — освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр. У команді кажуть: безкоштовні курси польської — це відповідь на запит відвідувачів центру.

«Наразі у нас триває навчання на курсах англійської та української мови. Однак серед відвідувачів чимало тих, хто хоче вивчати і польську, тож вирішили запустити окремий курс», — ділиться директорка центру.

Програма курсу включає інтерактивні заняття, де студенти зможуть вивчити основи граматики, опанувати найбільш вживані лексичні одиниці та розвинути навички мовлення, аби підтримувати діалог польською мовою.

Аби долучитися до навчання, достатньо заповнити коротку гугл-форму за цим посиланням. Усі заняття проходитимуть на базі освітнього центру за адресою Коперника, 16. З питань можна звертатися за номером +38 (067) 458 85 07.