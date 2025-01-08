3000 доларів за водійське посвідчення: оперативники ДВБ Нацполіції затримали «бігунка» з ТСЦ

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції продовжує викривати незаконні оборудки осіб, які зухвало заробляють на послугах сервісних центрів МВС. Одного з таких ділків затримали у Тернополі. Він забажав отримати 3 000 доларів за позитивну оцінку на іспитах з водіння. За скоєне йому загрожує до восьми років в’язниці.

Об’єктом уваги оперативників Тернопільського управління ДВБ та слідчих поліції Тернополя став чоловік, який за гроші обіцяв жінці «вирішити питання» в одному з ТСЦ щодо отримання водійського посвідчення.

Прикриваючись, нібито знайомствами у ТСЦ, зловмисник гарантував отримання позитивної оцінки під час складання теоретичного та практичного іспиту з водіння. Свою «роботу» він оцінив у 3000 доларів.

Оперативники внутрішньої безпеки та слідчі обласної поліції затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання ним частини коштів у розмірі 106 000 гривень.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Варто зазначити, що лише за минулий рік працівники Департаменту внутрішньої безпеки викрили близько 200 корупційних схем у сервісних центрах МВС. Більшість з них пов’язані з діяльністю так званих «бігунків», які штучно створюють черги та умови, змушуючи громадян звертатись до них як до посередників в отриманні адмінпослуг.

Нагадуємо, що оформити документи у сервісних центрах можна, не звертаючись до послуг сторонніх осіб. А у разі отримання подібних пропозицій, просимо повідомляти нам в Telegram-бот ДВБ: @dvb_np_bot або за номером (050) 352 72 77.