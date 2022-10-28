У Тернополі затримали чоловіка, який “відмазував” від військової служби

Отримав 1000 доларів США за вплив на прийняття рішення про непридатність до військової служби – підозрюють тернополянина. Про це повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю обласного центру, який отримав 1000 доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За версією слідства, тернополянин одержав від знайомого вищевказану суму, щоб вплинути на рішення службовців одного з районних військкоматів для отримання особою військово-облікового документа із відміткою про непридатність до проходження служби у Збройних Силах України. Правоохоронці зафіксували факт отримання неправомірної вигоди.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі поліції.