Третю лікарню Тернополя перепрофілюють під шпиталь, а готель “Галичина” стане місцем для обсервації

ТЕРНОПІЛЬСЬКУ МІСЬКУ ЛІКАРНЮ №3 ПЕРЕПРОФІЛЮЮТЬ ПІД ШПИТАЛЬ

🔹Третя лікарня Тернополя за потреби, за великої кількості хворих, також буде приймати пацієнтів з COVID-19.

🔹Готель “Галичина” стане місцем для обсервації. Готель може прийняти до 170 тернополян.

ℹ️Такі рішення прийняли сьогодні на засіданні Тернопільського штабу.

🔹Крім цього, міський голова наголосив: ні ринки, ні ломбарди, ні перукарні та інші об’єкти торгівлі чи сфери послуг працювати не будуть.





Загалом у лікарнях Тернополя 20 хворих на COVID-19. Ще 2 хворих перебувають на амбулаторному лікуванні

ℹУ Тернопільській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 3 квітня перебуває 9 хворих на COVID-19. Це 1 – житель міста Заліщики, 3 – жителі Монастириського району, 2 – жителі Козови, 1 житель села Острів Тернопільського району, 1 тернополянин та 1 жителька Бучача. Ще у 3 пацієнтів підозрюють коронавірус.

ℹУ Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 3 квітня на лікуванні перебуває 11 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. 7 з них – діти.

🔹2 дитини хворих на COVID-19 з Козови та їх тато, у якого також підтвердили коронавірус.

🔹восьмирічна дитина із Заліщицького району. У неї підтвердили COVID-19

🔹дитина та її мама з Монастириського району.

🔹двоє дітей 13 і 14 років та їх мама, у яких підтвердили COVID-19 з Монастириського району

🔹дитина, якій 1,5 роки, з Кременецького району та її мама. У них підтвердили COVID-19.

ℹДвоє чоловіків з Тернополя – 55 і 62 роки, в яких підтвердили COVID-19, знаходяться на амбулаторному лікуванні. Медики обстежили людей, які контактували з ними, COVID-19 – не виявили.

ℹСтаном на 10 годину 3 квітня в Тернопільській міській лікарні №3 на ізоляції перебуває шестеро тернополян, контактних з хворими на COVID-19.

ℹНа самоізоляції перебуває 449 тернополян.