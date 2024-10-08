У Тернополі зник 26-річний Володимир Юркевич

‼️Увага, працівники поліції розшукують 26-річного Володимира Юркевича‼️

Співробітники Теребовлянського відділення поліції встановлюють місцеперебування Юркевича Володимира Володимировича 1998 року народження жителя села Мшанець Тернопільського району.

Чоловік 29 вересня вийшов з дому і назад не повернувся.

🔴Прикмети розшукуваного: ріст близько 160 см, худорлявої статури, волосся темного кольору.

🔴Одягнений: білий светр, сині джинси та чорні кросівки.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номером: 097-027-04-05 або на спецлінію 102.